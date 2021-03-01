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الفنان أحمد عنان يتعرض لحادث سير على كوبرى أكتوبر

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القاهرة - سامية سيد - تعرض الممثل الشاب أحمد عنان لحادث سير على كوبرى أكتوبر، أثناء ذهابه لتصوير مشاهده فى أحد المسلسلات الذى يشارك فيها، ولم يتعرض "عنان" لإصابات.

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يذكر أن أحمد عنان، مثل للمرة الأولى وهو في عمر 4 سنوات من خلال فيلم (واحد من الناس)، كما شارك بعد ذلك في عدة مسلسلات تليفزيونية، منها "يوميات ونيس وأحفاده، الخواجة عبد القادر، سرايا عابدين، ذات، لمس أكتاف".

وشارك أحمد عنان في مسلسل " قوت القلوب"، للنجمة ماجدة زكى، وجسد خلال الأحداث شخصية عاطف وهو الابن الأصغر لقوت وهى ماجدة زكي، لم يكمل تعليمه ، ويمر بالعديد من الأحداث و المواقف.

وقال عنان في تصريحات تلفزيونية، عن شخصيته في قوت القلوب، "أخذت تفاصيل الشخصية من صديق لي كان يتشابه معها نوعا ما ، فالشخصية عبارة عن شاب غير متعلم ودائما مايشعر بأنه أقل من باقية إخواته الذي منهم الطبيب والمحامى، أي أنهم جميعا أكملوا تعليمهم ووصلوا لأعلي مستوي إلا هو لذلك كان يشعر بالحقد عليهم ، وقد ظهر ذلك في مشهد المواجهة بينهم .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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