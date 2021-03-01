شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد عنان يتعرض لحادث سير على كوبرى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الممثل الشاب أحمد عنان لحادث سير على كوبرى أكتوبر، أثناء ذهابه لتصوير مشاهده فى أحد المسلسلات الذى يشارك فيها، ولم يتعرض "عنان" لإصابات.

يذكر أن أحمد عنان، مثل للمرة الأولى وهو في عمر 4 سنوات من خلال فيلم (واحد من الناس)، كما شارك بعد ذلك في عدة مسلسلات تليفزيونية، منها "يوميات ونيس وأحفاده، الخواجة عبد القادر، سرايا عابدين، ذات، لمس أكتاف".

وشارك أحمد عنان في مسلسل " قوت القلوب"، للنجمة ماجدة زكى، وجسد خلال الأحداث شخصية عاطف وهو الابن الأصغر لقوت وهى ماجدة زكي، لم يكمل تعليمه ، ويمر بالعديد من الأحداث و المواقف.

وقال عنان في تصريحات تلفزيونية، عن شخصيته في قوت القلوب، "أخذت تفاصيل الشخصية من صديق لي كان يتشابه معها نوعا ما ، فالشخصية عبارة عن شاب غير متعلم ودائما مايشعر بأنه أقل من باقية إخواته الذي منهم الطبيب والمحامى، أي أنهم جميعا أكملوا تعليمهم ووصلوا لأعلي مستوي إلا هو لذلك كان يشعر بالحقد عليهم ، وقد ظهر ذلك في مشهد المواجهة بينهم .