محمد الفلاح - نساء في حياة يوسف شعبان.. أبرزهن ليلى طاهر

الإثنين 1 مارس 2021

تمنى الفنان المصري الكبير يوسف شعبان الاستقرار وتكوين بيت وعائلة، إلا أنه لسوء الحظ ذاق مرارة الانفصال 3 مرات وتألم بسبب الفشل في تجاربه العاطفية



وفي هذا التقرير نسلط الضوء على نساء في حياة يوسف شعبان الذي منحه النقاد لقب "وتد السينما والدراما في مصر".

ليلى طاهر

فنانة مصرية، أحبت يوسف شعبان بعد الوقوف بجانبه على خشبة المسرح في عرض بعنوان "أرض النفاق"، وتزوجا عام1961 .

وكانت عاطفة الحب بينهما قوية وملتهبة، إلا أنها شهدت توتراً دائماً، وحدث الانفصال 3 مرات، تارة بسبب الغيرة وتارة بسبب رفض ليلى طاهر الانسحاب والتفرغ لرعاية شؤون الأسرة، وبعد 4 سنوات حدث الطلاق بشكل نهائي.

نادية إسماعيل شيرين

تنتمي إلى العائلة المالكة في مصر، فهي ابنة الأميرة فوزية، شقيقة الملك فاروق، تعرفت على يوسف شعبان في حفل زفاف أحد الأثرياء، وتحولت نظرات الإعجاب إلى حب جارف.

شعر شعبان إنه وجد نصفه الآخر، لاسيما بعدما وعدته نادية أنها ستقف في وجه العائلة من أجله في حالة الرفض.

وبالفعل تقدم لطلب يدها واعترضت الأسرة بحجة أنه يعمل ممثلاً وحياته مليئة بالضجيج والصخب، وقفت الأميرة في وجه العائلة وحدث الزواج ورزقهما الله بابنة وحيدة تدعى "سيناء".

وبمرور الوقت بدأ شعبان يتغيب عن المنزل، فشعرت الزوجة بالإهمال ومن هنا وقع الصدام، وعندما استحالت الحلول تم الانفصال.

سهام فتحي

ممثلة مصرية من مواليد 13 مارس/آذر 1936، تزوجها يوسف شعبان عقب الانفصال عن نادية إسماعيل شيرين بعام واحد.

وحدث الطلاق بسبب اختلاف الطباع، إلا أنها أحبته بصدق، ورفضت تكرار تجربة الزواج بعد ذلك.

إيمان الشريعان

سيدة كويتية تعرّف عليها يوسف شعبان أثناء تصوير أحد أعماله في دولة الكويت، ونشأت بينهما قصة حب رائعة، وعندما وجد في شخصيتها كل الصفات التي يبحث عنها تزوجها، وأنجب منها ابنته زينب وابنه مراد المقيمين بدولة الكويت، ومنذ زواجه منها قرر إبعاد حياته الشخصية عن الأضواء .