شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى: بحب الأغانى الشعبى ومعنديش مشكلة مع المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد الشرنوبي خلال الجزء الثانى من استضافته مع النجمة يسرا في برنامج سهرانين والذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة on ، أنه يحب الأغانى الشعبي ويسمعها دائما ويحب محمود الليثي وشيبه وعبد الباسط حمودة، كما أنه ليس لديه مشكلة مع أغانى المهرجانات على العكس فأحيانا يأخذ كلامات أغانى المهرجانات ويضعها على لحن مختلف تماما عما وضعت عليه ، وبدأ الشرنوبي بالفعل في غناء أغنيتين من أغانى المهرجانات بلحن مختلف وهم " مش هروح " ، " و ألعب يالا".

أخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي مسلسل لؤلؤ الذى دارت أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

وتواصل النجمة الكبيرة تصوير مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى المقبل "حرب أهلية"، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وتظهر يسرا فى دور جديد عليها تماماً وتعمل طبيبة تجميل وتجرى العديد من عمليات التجميل ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.