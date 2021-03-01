شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يخيم على الوسط الفني.. رحيل يوسف شعبان و أحلام الجريتلي في يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خيم الحزن أمس الأحد على الوسط الفني، بسبب رحيل النجم الكبير يوسف شعبان، والفنانة أحلام الجريتلى في يوم واحد.

وقد رحل عصر أمس الأحد، أحد فرسان السينما والدراما المصرية الفنان الكبير يوسف شعبان، عن عمر ناهز 90 عاما، بعد صراع مع فيروس كورونا، حيث تم نقله إلى مستشفى العجوزة لتلقى العلاج، ولكن حالته الصحية تدهورت، وتم نقله لغرفة العناية المركزة ووضعه على جهاز تنفس صناعى.

ورحلت الفنانة أحلام الجريتلى مساء أمس الأحد عن عمر يناهز 73 عامًا داخل منزلها، وقالت دعاء فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الفنانة أحلام الجريتلى ليس لها أبناء، وهى تعتبرنى ابنتها وأعيش معها بالمنزل، كما أنى المساعدة الخاصة بها، وهى متزوجة، ولكنها لم تنجب وزوجها فى حالة انهيار حاليا ولا يستطيع الحديث مع أحد.

وأضافت دعاء، الفنانة أحلام الجريتلى كانت أول أمس تصور أحد المسلسلات التليفزيونية التى ستُعرض فى شهر رمضان المقبل، وكانت بصحة جيدة، وأمس الأحد أغمى عليها فجأة بعد العشاء، واستدعينا الطبيب، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وأكد أن الوفاة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.



أحلام الجريتلى و يوسف شعبان

وكان آخر أعمال الفنانة أحلام الجريتلى، مسلسل اللعبة 2 ومسلسل لؤلؤ، حيث ظهرت ضيفة شرف، وقدمت في رمضان الماضي مسلسل "البرنس" وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة كل من: محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.