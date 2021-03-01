شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر وآيتن عامر وهالة صدقى ينعين أحلام الجريتلى بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على نعى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى من خلال وسائل السوشيال ميديا المختلفة، عبروا من خلالها عن حزنهم على وفاتها بشكل مفاجئ، مثلما حصل مع الفنانة نجلاء بدر التى كتبت عبر حسابها على موقع انستجرام : "ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته"، وذلك فى تعليقها على الصورة التي نشرتها لهما معاً من كواليس مسلسل "البرنس".



نجلاء بدر واحلام الجريتلى

في حين كتبت الفنانة هالة صدقى معبرة عن حزنها : "العمر لحظة وَداعا للفنانة الكبيرة العزيزة أحلام الجريتلى".



هالة صدقى على انستجرام

كما حرصت الفنانة ايتن عامر هي الأخرى على نعى أحلام الجريتلى من خلال صورة للفنانة الراحلة وكتبت "استاذة احلام الجريتلى فى ذمة الله، الله يرحمها و يغفر لها كنت بحبها جدا جدا".



ايتن عامر

من ناحية أخرى قررت أسرة الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، تشييع جنازتها عقب صلاة الظهر من مسجد القبة الفداوية بمنطقة العباسية، بعدما كان مقررا تشييع الجثمان من منزلها بمنيل شيحة.

وكانت نقابة المهن التمثيلية أعلنت وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلى عن عمر يناهز 73 عاما، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة حتى الآن، كما نشر الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية عبر صفحة النقابة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنانة أحلام الجريتلي، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".