شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: أنا وأحمد زكى ضربنا بعض علقة بجد فى فيلم النزوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة يسرا خلال الجزء الثانى من استضافتها مع الفنان محمد الشرنوبى ببرنامج سهرانين الذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة on، أتذكر فى فيلم " الراعى والنساء " كان هناك يوم فى التصوير أطلقنا عليه يوم " القلم العالمى " حيث كان من المفترض أن أضرب أحمد ذكى ستة أقلام وتضربه سعاد حسنى قلم وتضرب بنتها قلم، وقرر المخرج على بدرخان أن يصور كل الصفعات فى يوم واحد، وأنا لم أعتد أن أضرب فقال لى أحمد زكى أضربى بجد.

وتابعت النجمة يسرا، بدأت الضرب بالفعل وصفعته أول وثانى صفعة وفى الثالثة " خضنى " خفت وتوقفت عن الضرب، وعندما بدأ تصوير مشهد الصفعة مع سعاد حسنى، ضربته مره واحدة، فجاء لى وقال " درس العقل بتاعى وقع من قلم سعاد حسنى " أما فى فيلم النزوة ضربنا بعض أنا وأحمد ذكى علقة بجد.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبى مسلسل لؤلؤ الذى دارت أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

وتواصل النجمة الكبيرة تصوير مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى المقبل "حرب أهلية"، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وتظهر يسرا فى دور جديد عليها تماماً وتعمل طبيبة تجميل وتجرى العديد من عمليات التجميل ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.