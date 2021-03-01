هايدى رفعت مع حمادة هلال فى مسلسل "المداح"

القاهرة - سامية سيد - انضمت الممثلة الشابة هايدى رفعت إلى قائمة أبطال مسلسل "المداح" للفنان حمادة هلال لتجسد دور جديد عليها بعد نجاحها فى مسلسل "قوت القلوب" مع النجمة ماجدة زكى، وتدور أحداث المداح حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح وغيرها، ومقرر أن يعرض المسلسل فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل "المداح" يشارك فى بطولته حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

ويجمع صراع درامى الشقيقين حمادة هلال وخالد سرحان ضمن أحداث المسلسل، ويجسد سرحان شخصية "حسن ابن الشيخ سلام"، وهو شقيق صابر بن الشيخ سلام - حمادة هلال.

الممثلة الشابة هايدى رفعت نجحت فى تقديم العديد من الأدوار المتنوعة منها دور الإبنة فى مسلسل "قوت القلوب" مع ماجدة زكى وأخراج مجدى أبو عميرة، وشاركت فى مسلسل سكن بنات مع وفاء عامر وايتن عامر والراقصة دينا وأخرون من النجمان والنجوم والعمل من إخراج محمد النقلى.