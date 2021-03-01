شكرا لقرائتكم خبر عن رايا أبى راشد بإطلالة مبهرة تعويضا عن غياب السجادة الحمراء لـGolden Globes والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الإعلامية اللبنانية رايا أبى راشد صور من الإطلالة التى ستظهر بها أثناء تغطية حفل توزيع جوائز الـ Golden Globes، حيث كتبت رايا أبى راشد أنه نظرا لعدم وجود سجادة حمراء للحفل اليوم الاثنين فهى قامت بعمل سجادة حمراء خاصة بها وبتغطيتها للحفل افتراضيا ولكن فى دبى، وظهرت رايا بإطلالة جذابة وبفستان لاقى إعجاب متابعيها.

تنطلق بعد قليل وتحديدا فى الثالثة من فجر اليوم الإثنين، فعاليات حفل توزيع جوائز Golden Globes وهو الحفل الذى يقام لأول مرة بشكل افتراضي؛ بسبب جائحة كورونا وظروف الإغلاق التى يمر بها العالم، حيث يشارك المرشحون عن بُعد، وبالتالى لن يكون هناك أى تجمع للنجوم المرشحين للجوائز.

والحفل يقام فى مدينتى لوس أنجلوس ونيويورك، وتقدم الممثلة تينا فاى الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة إن.بي.سى من قاعة رينبو فى نيويورك، فيما تقدم إيمى بوهلر من لوس أنجلوس من فندق بيفرلى هيلتون، كان من المفترض إقامة حفل توزيع Golden Globes فى عطلة نهاية الأسبوع الأولى فى يناير، لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا.

ومن بين أبرز المتنافسين فى فئات الأفلام، كل من: "The Trial of the Chicago 7" و"The Father" و"One Night in Miami"، ومن بين أفضل المرشحين فى الدراما "The Queen’s Gambit" و"The Undoing" و"The Crown".

ومن بين المرشحين لأفضل ممثلة، النجمة العالمية فيولا ديفيس عن دورها فى فيلم Ma Rainey's Black Bottom، وفانيسا كيربى عن أدائها فى فيلم "Pieces of a Woman"، وفرانسيس مكدورماند عن دورها فى بطولة الفيلم المستقل Nomadland.

وتنافس كل من ريز أحمد عن دوره فى "Sound of Metal" والراحل تشادويك بوسمان "Ma Rainey’s Black Bottom" وديلروى ليندو "Da 5 Bloods" على جائزة أفضل ممثل.