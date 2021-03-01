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شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله عن آخر لقاء بيوسف شعبان: دنيا وإيمى قالولى خدنا معاك نتصور معاه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استرجع الفنان صلاح عبد الله ذكريات آخر لقاء جمعه بالفنان الراحل يوسف شعبان من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، حيث روى كواليس هذا اللقاء الذى تضمن وجود الفنانتين دنيا وايمى سمير غانم.
وكتب صلاح عبد الله في تعليقه على الصورة التي التقطت لهم معاً يومها : "من سنتين وشهرين وفي حفل قنوات النيل، دنيا وإيمي شدونى عشان أقعد معاهم وأول ما شفته قمت وقلتلهم هروح أسلم عالأستاذ قالولى خدنا معاك والنبي وكان اللقاء الأخير ياسيدي".
صلاح عبد الله مع يوسف شعبان وايمى ودنيا
وتابع "أرجوكم الفاتحة والدعاء للجميل الأصيل الكبير القدير المحسن الممتاز الرائع العملاق الفنان يوسف شعبان".
صلاح عبد الله على انستجرام
وتوفى الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر 90 عاما داخل مستشفى العجوزة متأثرا بفيروس كورونا أمس، وكان أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضى، ودخل على إثرها أحد مستشفيات المهندسين، وبعدما تدهورت حالته الصحية، تم نقله للعناية المركزة بمستشفى العجوزة.
وما أن تم معرفة خبر وفاته حتى سادت حالة كبيرة من الحزن داخل الوسط الفنى ومحبيه ممن تعلقوا بأعماله العديدة سواء فى السينما أو الدراما، حيث قدم أبرز الأدوار المؤثرة فى أذهان الجمهور بأعمال لا تعد ولا تحصى مثل مسلسل "الضوء الشارد"، و"المال والبنون"، بالإضافة إلى السينما الذى قدم فيها نحو 100 فيلم.
كما حرصت الفنانة شريهان أيضاً على نعى الفنان الراحل وكتبت "إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى".. البقاء لله فى فنان مصرى قدير، فى سلام الله ورحمته أن شاء الله تعالى، ن لاحول ولاقوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون".
شريهان على تويتر