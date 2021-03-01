صلاح عبد الله عن آخر لقاء بيوسف شعبان: دنيا وإيمى قالولى خدنا معاك نتصور معاه

وتوفى الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر 90 عاما داخل مستشفى العجوزة متأثرا بفيروس كورونا أمس، وكان أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضى، ودخل على إثرها أحد مستشفيات المهندسين، وبعدما تدهورت حالته الصحية، تم نقله للعناية المركزة بمستشفى العجوزة.

وما أن تم معرفة خبر وفاته حتى سادت حالة كبيرة من الحزن داخل الوسط الفنى ومحبيه ممن تعلقوا بأعماله العديدة سواء فى السينما أو الدراما، حيث قدم أبرز الأدوار المؤثرة فى أذهان الجمهور بأعمال لا تعد ولا تحصى مثل مسلسل "الضوء الشارد"، و"المال والبنون"، بالإضافة إلى السينما الذى قدم فيها نحو 100 فيلم.

كما حرصت الفنانة شريهان أيضاً على نعى الفنان الراحل وكتبت "إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى".. البقاء لله فى فنان مصرى قدير، فى سلام الله ورحمته أن شاء الله تعالى، ن لاحول ولاقوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون".