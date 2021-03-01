شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: عادل إمام ووحيد حامد عملوا عليا كماشة عشان أشارك فى "عمارة يعقوبيان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة يسرا خلال الجزء الثانى من استضافتها مع الفنان محمد الشرنوبى فى برنامج سهرانين، الذى يقدمه الفنان أمير كراره ويذاع على قناه on، أجمل مافى عادل إمام هو كواليس العمل معه، فكان يجعل كواليس العمل سعيدة ويتعرف على كل الموجودين فى موقع التصوير، فهو شخص جميل ودمه خفيف، وعندما يقوم بتصوير مشهد وشعر أنه قدمه بشكل جيد من المستحيل أن يعيده مرة أخرى.

وأضافت النجمة يسرا، خلال أعمال النجم عادل إمام كان يقصد عندما يقدم دور شخص فقير أن يظهره بمظهر نظيف حتى تصل رسالة أن النظافة ليس لها علاقة بالفقر، وبالفعل جعل الجميع يقلدونه، وأنا أحب كل أعمالى معه، فقد قدمت معه ١٧ فيلما، ولم أستطع أن أنسى " الكماشة اللى عملها عليه " مع الكاتب وحيد حامد ومروان حامد أثناء فيلم عمارة يعقوبيان فقد اعتدنا على شرب القهوة سويا صباحا فوجدته فى إحدى المرات يعرض عليا المشاركة فى الفيلم بخمس مشاهد وقال لى " خليكى جدعة واعملى معانا خمس مشاهد " فاعترضت فقال لى " أقرى الورق " وعندما قرأته قلت له موافقة، وبالفعل قابلت الشخصية الحقيقة وقلدتها فى كل شيء.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبى مسلسل لؤلؤ الذى دارت أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

وتواصل النجمة الكبيرة تصوير مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى المقبل "حرب أهلية"، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وتظهر يسرا فى دور جديد عليها تماماً وتعمل طبيبة تجميل وتجرى العديد من عمليات التجميل ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.