شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة زوج الراحلة أحلام الجريتلي في عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت الفنانة أحلام الجريتلي، عن عالمنا قبل قليل، عن عمر يناهز 73 عامًا، حيث أعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر الوفاة، واحتفلت الراحلة بعيد ميلادها قبل وفاتها حيث أنها من مواليد 20 فبراير 1948.

وقد وجه الدكتور شيرين حسين، زوج الفنانة أحلام الجريتلي، رسالة لها في عيد ميلاده، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: الرسالة إليها.. أردت أن أقول لك كم أحبك.. وأردت أن يعرف الناس انه من المهم ان نقول مشاعرنا لكل ماحولنا لان الرحلة في الدنيا قصيرة.. كل ما تفعليه ولكل ما حولك جعلك لي ولغيري حنان يمشي على الأرض" .

وأضاف: "كنت عاشقة للبسطاء ولذلك عشقك اهل مصر وأنا منهم.. ما زالت جذورك ضاربة في عمق مصر.. فنانة أصيلة مزجت دراستها للفلسفة وعلم النفس بكل ماقدمت وتقدمين.. يالله على عشقك للاطفال وعشقهم لك".

وتابع: "عيد ميلادك..أردت أن أسبق الجميع وأن اقول بكل الصدق أحبك في كل يوم اكثر من سابقه.. كل عام وانت بكل خير وسعادة تشعين بالحب لي ولكل من حولك ولكل من عرفك ولوطنك وللدنيا كلها اطال الله عمرك بالخير ومنحك الصحة والابداع إنسانة فنانة راقية محترمة مبدعة".







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وقالت دعاء فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الفنانة أحلام الجريتلى ليس لها أبناء وهى تعتبرنى ابنتها وأعيش معها بالمنزل، كما أنى المساعدة الخاصة بها، وهى متزوجة، ولكنها لم تنجب وزوجها فى حالة انهيار حاليا ولا يستطيع الحديث مع أحد.

وأضافت دعاء، الفنانة أحلام الجريتلى كانت أمس تصور أحد المسلسلات التليفزيونية التى ستُعرض فى شهر رمضان المقبل، وكانت بصحة جيدة واليوم أغمى عليها فجأة بعد العشاء، واستدعينا الطبيب، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وأكد أن الوفاة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.