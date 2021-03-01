شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحلام الجريتلي فى نفس شهر ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت الفنانة أحلام الجريتلي، عن عالمنا قبل قليل، عن عمر يناهز 73 عامًا، حيث أعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر الوفاة، ومن مفارقات القدر أن أحلام رحلت في نفس شهر ميلادها، حيث إنها من مواليد 20 فبراير 1948.

و آخر ما كتبته الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى يوم عيد ميلادها، عبر حسابها على فيس بوك: "الدنيا دى غريبة، يوم فرح ويوم حزن، إمبارح الكل بيهنيني بعيد ميلادي، والنهارده الكل بيعزيني في محمد زوج أختي المرحومة آمال ووالد وائل وريم، سبحان الله وأهي ماشية، شوية حزن وشوية فرح، وآخرتها متر في متر".

وكشفت "دعاء" مساعدة الفنانة الكبيرة أحلام الجريتلى تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة الراحلة، والتى رحلت منذ قليل عن عالمنا داخل منزلها.

وقالت دعاء، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الفنانة أحلام الجريتلى ليس لها أبناء، وهى تعتبرنى ابنتها وأعيش معها بالمنزل، كما أنى المساعدة الخاصة بها، وهى متزوجة، ولكنها لم تنجب، وزوجها فى حالة انهيار حاليا ولا يستطيع الحديث مع أحد.

وأضافت دعاء، الفنانة أحلام الجريتلى كانت أمس تصور أحد المسلسلات التليفزيونية التى ستعرض فى شهر رمضان المقبل، وكانت بصحة جيدة واليوم أغمى عليها فجأة بعد العشاء، واستدعينا الطبيب ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وأكد أن الوفاة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.