شكرا لقرائتكم خبر عن ذهب لمشاهدة "دماء على ستار الكعبة".. قصة لقاء وحوار بين الشعراوى ويوسف شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان الراحل الكبير يوسف شعبان إلى جانب العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية عددا من الأعمال المسرحية الهامة ومنها: مطار الحب، رابعة العدوية، رجل القلعة، ودماء على ستار الكعبة، وكان يعتز بكونه عضوا بالمسرح المصرى حتى وصل إلى سن المعاش.

وفى آخر حوار أجريناه مع الفنان الكبير يوسف شعبان قبل رحيله بأشهر قليلة حكى عن أحد المواقف التى جمعته بالشيخ الشعراوى خلال عرض مسرحية دماء على ستار الكعبة.

وقال الفنان الكبير فى حواره لـ"الخليج 365": أثناء عرض مسرحية دماء على ستار الكعبة للشاعر فاروق جويدة وأثناء وقوفى على المسرح القومى فوجئت بوجود الشيخ الشعراوى يجلس فى أول صف بين الجمهور ولم أصدق عينى، حيث كانت تنتشر بعض الشائعات بأنه يحرم الفن ويدعو الفنانات للاعتزال والحجاب.

وتابع: بعد انتهاء العرض وإغلاق الستارة أسرعت أنا والفنانة سميحة ايوب لنسلم عليه، فوجدناه يرفع يده ويدعو لى ولسميحة أيوب بالتوفيق.

وأشار الفنان الكبير إلى أنه سأل إمام الدعاة، قائلا: يا عم الشيخ بيقولوا أنك تحرم الفن وتدعو الفنانات للاعتزال، فأجاب الشيخ الشعراوى بأن الفنان الموهوب يكون واثقا من فنه وموهبته، ولا يحتاج أن يلجأ لشيخ ليقول له هذا صح أو هذا خطأ، وعندما تأتينى فنانة مترددة ولا تثق فى موهبتها وتسألنى أعتزل وأتحجب؟ أقول لها اتحجبى واعتزلى، وضحك قائلا: على الأقل علشان أبعدها عنكم"

وأكد الفنان يوسف شعبان أنه كان يحب الشيخ الشعراوى وتفسيره للقرآن ويحرص على الاستماع لأحاديثه.