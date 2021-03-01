أول تعليق لـ شيرين رضا عن قصة حبها لشاب عمره 28 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ردت الفنانة شيرين رضا على حالة الجدل التي أثارتها مؤخرا عقب ظهورها ببرنامج "الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا، وحديثها عن وجود قصة حب تجمعها مع شاب لديه 28 عاما.

ونشرت شيرين، بوستر يحمل التصريح المأُخوذ عنها من حلقتها ببرنامج "أبلة فاهيتا"، وعلقت: "إيه كمية التخاريف دي؟ أنتوا مصدقين نفسكم وفاكرين إن الهزار في برنامج هزلي مع دمية يبقى خبر؟ إيه العبط ده؟".

وكانت شيرين قالت ببرنامج "أبلة فاهيتا": "أول قصة حب حصلت لي كنت في المدرسة، وكان عمري وقتها 11 سنة وشدني ليه شكله كان قمر واسمه عادل".

وأضافت شيرين: "دلوقتي أنا في قصة حب مع شاب اسمه محمد، وأغرب معاكسة حصلتلي في حياتي كانت منه، هو جِه قالي أنا اسمي محمد عندي 25 سنة وعايز نتجوز بس متجوزتش، وعايشين مع بعض قصة حب دلوقتي، وهو الآن لديه 28 عاما".

يذكر أن آخر أعمال شيرين رضا فيلم "الغسالة" من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد، وبطولة محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثي.