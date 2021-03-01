وفاة رجاء الرفاعي أرملة الأديب الراحل يوسف إدريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

غيب الموت، منذ قليل، السيدة رجاء عبد الرحمن الرفاعي، زوجة الأديب الكبير الراحل يوسف إدريس.

أعلن خبر وفاة أرملة يوسف إدريس، الناقد الدكتور حسين حمودة، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب "رجاء الرفاعي.. إلى لقاء.. الجميلة الطيبة المبدعة المبتسمة التي عاشت متفائلة دائما.. رجاء الرفاعي".

أضاف: "رجاء يوسف إدريس.. استراحت أخيرا.. رحلت وتركت كل من أحبوها وأحببنها بعيدين وبعيدات عن الراحة.. سأفتقدها كما أفتقد روحي وقد غابت.. يا رجاء.. إلى لقاء".

يوسف إدريس تعرف على السيدة رجاء الرفاعي وهي لاتزال فتاة صغيرة لم تكمل تعليمها واكتفت بشهادة تعادل الشهادة الإعدادية، وما أن عرفت الأديب حتى قررت استكمال تعليمها والتحقت بقسم الفلسفة في كلية الآداب وتحولت إلى أول ناقدة لأعماله، وتزوجا وله ثلاثة أولاد هم: "سامح، بهاء، ونسمة".