"رحم الله ابنة مسرح الطليعة".. الحلفاوي ينعي أحلام الجريتلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، الفنانة أحلام الجريتلي التي وافتها المنية مساء الأحد، داخل منزلها.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "ورحيل آخر من الأسرة الفنية قبل أن ينتهي اليوم..رحم الله الزميلة الطيبة ابنة مسرح الطليعة الفنانة أحلام الجريتلي، وصادق العزاء لشقيقتها الفنانة إنعام الجريتلي وباقي أسرتها الكريمة ومحبيها.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. سبحان من له الدوام".

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية‬ خبر الوفاة، ونعت الراحلة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

وقالت النقابة في بيان لها: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

أحلام الجريتلي من مواليد 20 فبراير 1948، وهي من أصول شركسية، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2 ليفل الوحش".