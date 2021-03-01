"أسعدنا بأعماله التي لا تُنسى".. هند صبري تنعي يوسف شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة هند صبري، الفنان الكبير يوسف شعبان الذي رحل عن عالمنا، يوم الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت صبري عبر حسابه على تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله الفنان الكبير يوسف شعبان.. قدر ما أسعدنا بأعماله التي لا تنسى.. خالص العزاء لأسرته ومحبيه والفن العربي والمصري كله".

وأعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، عن وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، يوم الأحد 28 فبراير.

ونشر "زكي" صورة للراحل يوسف شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وداعا أستاذي وصديقي وحبيبي".

أصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا يوم 23 فبراير وتم نقله مستشفى العجوزة.

يذكر أن آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.