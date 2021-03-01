هكذا علقت منى زكي على بوستر "نجيب زاهي زركش" ليحيى الفخراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الفنانة منى زكي على بوستر مسلسل "نجيب زاهي زركش" للفنان الكبير يحيي الفخراني، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

ونشرت "زكي" بوستر المسلسل عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الله.. وحشتنا جدا يا أستاذ".

ويواصل الفنان يحيى الفخراني تصوير مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش"، الذي يعود من خلاله إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب عامين منذ عرض مسلسل "بالحجم العائلي".

مسلسل "نجيب زاهي زركش" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة الفنانين يحيى الفخراني وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عائلي، حيث يجسد الفخراني دور محام يقوم بشراء ملجأ لإيواء أطفال الشوارع.

يذكر أن الفنانة منى زكي تنتظر عرض فيلمها السينمائي الجديد "العنكبوت"بموسم عيد الفطر المقبل.

فيلم "العنكبوت" بطولة: أحمد السقا ومنى زكي وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.