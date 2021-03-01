شقيقتها فنانة شهيرة وهذه أبرز أعمالها.. 10 معلومات عن أحلام الجريتلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا منذ قليل، الفنانة الكبيرة أحلام الجريتلي، عن عمر يناهز 73 عاما، ومن المقرر تشييع جثمانها غدا الاثنين ودفنها بمقابر آل حسونة بالعباسية.

"الخليج 365" يعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة:

- اسمها بالكامل أحلام فؤاد إبراهيم الجريتلي من مواليد 20 فبراير 1948.

- هي شقيقة الفنانة إنعام الجريتلي.

- تزوجت الدكتور شيرين حسين ولم تنجب أبناء، وكانت هي الزوجة الثانية.

- قالت في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر فضائية CBC، مارس 2017، إن أول ما لفت نظرها لزوجها هو اسمه، وبسبب صداقته لشقيقتها توطدت علاقتهما لتتوج بالزواج.

- كشفت في البرنامج أن علاقتها بابنة زوجها علاقة جيدة وتربطهما علاقة صداقة وطيدة.

- من أشهر أعمالها في التليفزيون "ضمير أبلة حكمت"، "أيوب"، "ليالي الحلمية"، "الوسية"، "خالتي صفية والدير"، "فارس بلا جواد"، "سوق العصر"، وغيرها.

- كما شاركت في السينما بعدد من الأفلام الهامة أبرزها "خريف آدم"، "ساعة ونص"، "حصل خير"، "حلاوة روح".

- كرمها الفنان الكبير محمد صبحي مؤخرا في احتفالية "50 سنة فن".

- شاركت كضيفة شرف مؤخرا في مسلسل "لؤلؤ" الذي حقق نجاحا كبيرا.

- كان آخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" الذي يعرض حاليا عبر منصة "شاهد".