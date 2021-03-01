مكان وموعد جنازة أحلام الجريتلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكد الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن الفنانة أحلام الجريتلي توفيت في منزلها مساء اليوم الأحد بشكل طبيعي.

وأضاف عزوز في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن صلاة الجنازة عليها غدا الاثنين، عقب صلاة الظهر من مسجد القبة الفداوية بالعباسية، ليتم دفنها بمدافن الأسرة بمقابر آل حسونة بالعباسية.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية‬ خبر وفاة أحلام الجريتلي، ونعت الراحلة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

وقالت النقابة في بيان لها: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

أحلام الجريتلي من مواليد 20 فبراير 1948، وهي من أصول شركسية، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2 ليفل الوحش".