"خبر صادم".. هكذا نعت رانيا يوسف الفنانة أحلام الجريتلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة رانيا يوسف، الفنانة أحلام الجريتلي التي وافتها المنية مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 73 عاما.

ونشرت رانيا صورة للراحلة عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "خبر صادم وفاة الفنانة أحلام الجريتلي.. ربنا يصبر أهلها ومحبيها، نسألكم الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية‬ خبر وفاة أحلام الجريتلي، ونعت الراحلة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

وقالت النقابة في بيان لها: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

أحلام الجريتلي من مواليد 20 فبراير 1948، وهي من أصول شركسية، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2 ليفل الوحش".