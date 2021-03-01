"خبر صادم".. هكذا نعت رانيا يوسف الفنانة أحلام الجريتلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نعت الفنانة رانيا يوسف، الفنانة أحلام الجريتلي التي وافتها المنية مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 73 عاما.
ونشرت رانيا صورة للراحلة عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "خبر صادم وفاة الفنانة أحلام الجريتلي.. ربنا يصبر أهلها ومحبيها، نسألكم الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون".
وأعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة أحلام الجريتلي، ونعت الراحلة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".
وقالت النقابة في بيان لها: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية.. وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي.. رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".
أحلام الجريتلي من مواليد 20 فبراير 1948، وهي من أصول شركسية، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2 ليفل الوحش".