محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

فوجئ الوسط الفني، مساء اليوم الأحد، برحيل الفنانة أحلام الجريتلي عن عالمنا، عن عمر يناهز 73 عاما.

"الخليج 365" من جانبه تواصل مع الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية ورئيس اللجنة الصحية بالنقابة، للتعرف على سبب وفاة أحلام الجريتلي.

وقالت "عنبر"، إن وفاة "الجريتلي" طبيعية، حيث كانت تصور أحد الأعمال الفنية اليوم الأحد، وبعد وصولها منزلها صعدت روحها إلى بارئها.

وعن موعد ومكان جنازة أحلام الجريتلي؛ قالت نهال عنبر إنها ستخرج من منزلها بالعباسية غدا الاثنين.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية‬ خبر وفاة أحلام الجريتلي، ونعت الراحلة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

وقالت النقابة في بيان لها: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

أحلام الجريتلي من مواليد 20 فبراير 1948، وهي من أصول شركسية، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2 ليفل الوحش".