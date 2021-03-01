ملياردير يعترف بارتكابه خطأ كلفه 10 مليارات دولار !

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

اعترف الملياردير الأمريكي، وارن بافيت، أمس السبت، بوقوعه في خطأ نادر عندما، “دفع الكثير” (32.1 مليار دولار) عبر شركة “بيركشاير هاثاواي” التي يترأسها، في عام 2016 لشراء “Precision Castparts” لصناعة الطائرات وقطع الغيار، وهي أكبر صفقاته.

اضطرت “بيركشاير” إلى شطب 9.8 مليار دولار من قيمة “بريسشن” في أغسطس/ آب الماضي، بعدما أدت جائحة الفيروس التاجي إلى إنهاك الطلب على السفر الجوي ومنتجات الشركة التي تتخذ من بورتلاند بولاية أوريغون مقرا لها.

في رسالته السنوية إلى المستثمرين، قال بافيت البالغ من العمر 90 عاما إنه اشترى “شركة رائعة – الأفضل في أعمالها”، وكانت بيركشاير “محظوظة” لأن الرئيس التنفيذي لشركة “بريسشن” مارك دونيغان لا يزال مسؤولا، حسبما نقلت وكالة “رويترز”

كتب بافيت في رسالته:

كنت مخطئا في الحكم على متوسط ​​مبلغ الأرباح المستقبلية، وبالتالي، أخطأت في حسابي للسعر المناسب مقابل الشركة. بريسشن كاست بارتس ليست خطئي الأول من هذا النوع، لكنه كبير.

لكن المستثمر الأسطوري المعروف باسم “معجزة أوماها” قال إنه “ببساطة متفائل للغاية بشأن إمكانات الربح الطبيعية للشركة”. بافيت هو سابع أغنى شخص في العالم بثروة صافية تتجاوز 91 مليار دولار، وفقا لمؤشر “بلومبيرغ” للمليارديرات.

قالت “بيركشاير” إن شركة “بريسشن” ألغت أكثر من 13400 وظيفة، أو ما يعادل 40% من قوتها العاملة، في عام 2020، وبدأت مؤخرا فقط في تحسين هوامش الربح.

قبل عامين، اعترف بافيت بأنه “دفع أكثر من اللازم” لشركة “كرافت فودز” عندما قامت “بيركشاير” وشركة الأسهم الخاصة “3 جي كابيتال” بدمجها عام 2015 مع شركة “هاينز” لتأسيس شركة “كرافت هاينز”.

وفي رسالته السنوية لعام 2008، وصف بافيت شرائه عام 1993 لـ”Dexter Shoe” بأنه “أسوأ صفقة” على الإطلاق، قائلا إنه اشترى “شركة لا قيمة لها” وضاعف خطأه باستخدام أسهم “بيركشاير” بدلا من النقد لتمويل عملية الاستحواذ.