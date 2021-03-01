5 خطابات صادمة في تاريخ جولدن جلوب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقدم المشاهير ونجوم الفن كل عام خطابات مميزة، خلال استلامهم أهم الجوائز السينمائية والدرامية عالميًا.

ويمتلئ حفل جوئز جولدن جلوب بلقطات مميزة على مر تاريخه، قدم فيها النجوم خطابات صادقة من القلب ما زالت خالدة حتى الآن.

وقبل انطلاق الدورة الـ78 لحفل جوائز جولدن جلوب، يرصد موقع "توداي" الأمريكي، أبرز الخطابات الصادمة في تاريخ الحفل.



1- براد بيت يشكر دواء مضاد الحموضة





فاز الممثل الأمريكي براد بيت عام 1996، بجائزة جولدن جلوب عن دوره في فيلم 12 Monkeys، وفي خطابه فجر الممثل مفاجأة غير متوقعة.

وعلى عكس النجوم الذين يشكرون ذويهم وأحباءهم خلال تسلم الجوائز، توجه الممثل بالشكر إلى شخص أو للدقة منتج غير متوقع، وهو دواء خاص بعلاج الحموضة والإسهال.

وفسر "بيت" سبب الشكر، بسبب مساعدة الدواء له في التغلب على مشاكل معدته المضطربة.



2- روبن ويليامز يستلم جائزة غيره





اضطر الممثل الكوميدي روبن ويليامز لإنقاذ زميلته كريستين لاتي من إحراج كبير عام 1998.

كان من المفترض أن تستلم الممثلة جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Chicago Hope، لكنها دخلت دورة المياه ولم تلحق استلام الجائزة، مما اضطر روبن ويليامز للمسارعة وتقبل الجائزة مكانها وتسلية الجمهور، حتى تعود الممثلة من دورة المياه.

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3- رينيه زيلوجر في استراحة مفاجئة





كادت الممثلة الأمريكية رينيه زيلوجر أن تفوت حدث استلام جائزتها عام 2001 عن فيلم Nurse Betty، بسبب استراحتها في دورة المياه.

ووضعت "زيلوجر" في موقف محرج مثل زميلتها كريستين لاتي، إذ كانت في دورة المياه خلال النداء عليها لتسلم الجائزة.



4- جاك نيكلسون وجرعة مخدرات

اعترف الممثل جاك نيكلسون خلال استلامه جائزة جولدن جلوب عن دوره في فيلم About Schmidt "عن شميدت" أنه تحت تأثير عقار "فاليوم"، وهو دواء مسؤول عن إرخاء الأعصاب والعضلات لمرضى القلق المزمن.

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5- تينا فاي تهاجم المعجبين

وعبرت الممثلة الكوميدية تينا فاي عن مشاعرها بصدق خلال تسلم جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل 30 Rock.

وقالت الممثلة في خطابها إنها تشعر بالسعادة خلال الفوز، ولكنها حذرت زملاءها في حال شعروا بالسعادة أن يسجلوا دخولهم على الإنترنت لأنه يمتلئ بالمتنمرين.

وهاجمت الممثلة في خطابها رواد الإنترنت وذكرت عدة أسماء قبل أن تسبهم لأنهم تنمروا عليها طوال العام.