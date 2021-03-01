بطلة "جرايز أناتومي" تهاجم لجنة جوائز جولدن جلوب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت الممثلة الأمريكية إلين بومبيو، بطلة مسلسل "جرايز أناتومي Grey's Anatomy" خطابا مفتوحا إلى لجنة تنظيم حفل جوائز جولدن جلوب.

والمعروف أن رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية مسؤولة عن تنظيم حفل جوائز جولدن جلوب سنويًا، رغم خلوها من أي صحفي أسمر البشرة.

وسلطت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية الضوء على النقطة السابقة في تقرير نشرته مؤخرا، ما دفع الممثلة لاتخاذ موقف بإرسال رأيها في خطاب رسمي، وفقًا لموقع "فرست بوست" الأمريكي.





ونددت "بومبيو" بأعضاء الرابطة الـ87، المسؤولين عن حفل جولدن جلوب 2021، بسبب غياب التنوع.

من جانبها، علقت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية على حالة الجدل المثارة بقولها: "إنهم يعملون حاليًا على خطة لحل الأزمة".

وذكر الموقع أن "بومبيو" استمرت في هجومها في الخطاب بقولها: "هوليوود البيضاء عليها أن تصحح ما ارتكبته من أخطاء بحق العالم".

ووجهت "بومبيو" دعوة لزملائها بيض البشرة في الصناعة، أن يقفوا سويًا ويتعانوا لحل المشكلة من جذورها.