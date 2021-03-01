فيديو.. إيناس مكي عن شقيقها بعد إصابته بكورونا: يلتزم بالعزل المنزلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية إيناس مكي تفاصيل حالة شقيقها الفنان المصري أحمد مكي بعد مرور أسبوع من إصابته بفيروس كورونا الخطير.

وقالت إيناس مكي في مداخلة هاتفية لفضائية "الحدث اليوم" المصرية: "الحمد لله مرت 7 أيام على إصابة أحمد بفيروس كورونا، وحاليا هو ملتزم بالعزل المنزلي، ويطبق برنامج العلاج الذي وضعته منظمة الصحة العالمية، إن شاء الله يرجع لجمهوره وشغله بدعوات الناس المحترمين".



وتطرقت إيناس في حديثها لمشاركة شقيقها في مسلسل "الاختيار2" قائلة: "تعرض شقيقي لهجوم شديد من خلايا إلكترونية تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، بسبب مشاركته في هذا المسلسل الوطني، وزادت الشماتة في شقيقي بعد مرضه، ولكن أحمد دائما ما يدير ظهره لكل هذه الأمور و لا يهتم بالرد".

يذكر أن مسلسل "الاختيار 2" يجمع لأول مرة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وهو الجزء الثاني من العمل الدرامي الوطني "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي وقام ببطولته الفنان أمير كرارة.

"الاختيار 2" سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويتناول العمل بطولة من بطولات رجال الشرطة المصرية وأحداث فض اعتصام رابعة.