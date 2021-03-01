أجمل إطلالات نجمات هوليوود في حفلات جولدن جلوب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ عام 1944 وحتى الآن، يجتمع كبار نجوم هوليوود تحت تنظيم رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية لحضور حفل جولدن جلوب.

ويكرم حفل جوائز جولدن جلوب أبرز وأفضل الأعمال السينمائية والدرامية على مدار العام، الأمر الذي حول الحفل إلى مناسبة لا تقل أهمية عن حفل جوائز الأوسكار.

وامتلأ حفل جوائز جولدن جلوب عبر التاريخ بلقطات مميزة، خاصة فيما يخص الموضة، إذ تدخر النجمات أفضل إطلالتهن للسجادة الحمراء خصيصًا.

ومع تأكيد إقامة حفل جولدن جلوب 2021 افتراضيًا، تستعرض مجلة "تاون أند كانتري" الأمريكية، أبرز إطلالات النجوم عبر تاريخ جولدن جلوب.





خطفت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون الأنظار عام 2020 بفستان أحمر طويل من تصميم فيرا وانج.

ونافستها الممثلة الأمريكية رينيه زيلويجر بفستان أزرق بسيط من تصميم دار أرماني.





وارتدت الممثلة الأمريكية زوي كرافيتز في الحفل نفسه فستانًا أنيقًا يجمع بين الأنوثة والقوة من تصميم دار سان لوران.





وعام 2019 كان للممثلة والمغنية الفائزة بالأوسكار ليدي جاجا حضورًا قويًا خطف الأنظار، إذ ارتدت فستانًا طويلًا أزرق اللون من تصميم دار أزياء فالنتينو.





وتمتلك الممثلة الأمريكية داكوتا جونسون حسًا فريدًا بالموضة، وعام 2018 أكبر دليل على ذلك، إذ نال فستانها الأسود من تصميم دار جوتشي إعجاب الكثير.





عام 2016، ارتدت ليدي جاجا فستانًا أسود مخمليًا بسيطًا من تصميم الأمريكي براندون ماكسويل.





وفي عام 2015، أسرت الممثلة الأمريكية ريس ويذرسبون الجمهور بفستان أبيض براق من تصميم كالفن كلاين.

وقبل ذلك بعام، 2014، تميزت النجمة لوبيتا نيونجو عن زميلاتها بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا برتقاليا من تصميم رالف لورين.





ونالت الممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون عام 2012 إشادة قوية بفضل فستانها الأبيض، من تصميم دار ديور.





عام 2011، ارتدت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي فستانا زمردي اللون لامع من دار فيرساتشي.





ونافستها في الأناقة، الممثلة درو باريمور بفستان فضي لامع بكتف واحد من نفس دار الأزياء.





عام 1995، خطفت الممثلة جيمي لي كرتيس الأنظار بفستانها الأبيض الضيق.





عام 1989، خرجت الممثلة الأمريكية ميريل ستريب عن المألوف، إذ ارتدت بدلة نسائية وتنورة ذهبية، لكن مغامرتها أتت ثمارها وتحولت إلى أيقونة موضة كلاسيكية.





عام 1971، ارتدت باربرا سترايساند فستانًا أسود بأكمام طويلة وقبعة من نفس اللون في إطلالة أنيقة مميزة.

أما في عام 1958، لفتت إليزابيث تايلور الأنظار بإطلالة ساحرة، بفستان مجسم رقيق وتاج مرصع بالماس.



