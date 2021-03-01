شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أتت رياح جائحة كورونا بما تشتهى Netflix؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، لكن يبدو أن سفينة منصة Netflix اشتهت ما أتت به رياح جائحة كورونا، فإغلاق السينمات بسبب انتشار الفيروس تسبب في مكاسب غير مسبوقة للمنصات بشكل عام وnetflix ، بشكل خاص، لذلك ضاعفت شبكة Netflix إنفاقها في المملكة المتحدة إلى مليار دولار هذا العام بعد نجاح العروض البريطانية بما في ذلك The Crown و The Witcher، وذلك حسب موقع deadline، حيث زادت ميزانية الشبكة بنسبة 100٪ عن ميزانية العام الماضي وهي 500 مليون دولار.

وعلي جانب آخر أعلنت Netfliالتزامها بصناعة الترفيه الجذابة في كوريا الجنوبية، حيث كشفت عن خطط لإنفاق ما يقرب من 500 مليون دولار في عام 2021 على الأفلام والمسلسلات التلفزيونية المنتجة في كوريا.

وارتفعت نسب المشاهدة بسبب الإغلاق خلال جائحة COVID-19، ففي الربع الرابع من عام 2020 ، كما أضافت Netflix مليون مشترك لتصل إلى 203.7 مليون مشترك حول العالم في نهاية العام، حسبما نشر موقع variety.

وتوقعت Netflix فى وقت سابق أن تكون 41 مليون أسرة قد شاهدت على الأقل جزءًا صغيرًا من الموسم الثالث من "Cobra Kai" خلال أول 28 يومًا، حيث تم إطلاق الموسم الثالث من العمل في 1 يناير الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thewrap".