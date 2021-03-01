شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير مكان جنازة الفنانة أحلام الجريتلي لمسجد القبة الفداوية بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أسرة الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، تشييع جنازتها عقب صلاة الظهر من مسجد القبة الفداوية بمنطقة العباسية، بعدما كان مقررا تشييع الجثمان من منزلها بمنيل شيحة.



احلام الجريتلي

وكانت نقابة المهن التمثيلية أعلنت وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلى قبل قليل عن عمر يناهز 73 عاما، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة حتى الآن، كما نشر الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية عبر صفحة النقابة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنانة أحلام الجريتلي، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".



الفنانة احلام الجريتلي

وظهرت الفنانة أحلام الجريتلى، ضيفة شرف في مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر، وكان آخر أعمالها مسلسل "البرنس" الذى عرض رمضان الماضى وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.