شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا يغازل أجايى بعد ثنائيته فى طلائع الجيش: شكرا يا أبو خالد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص والتر بواليا مهاجم النادى الأهلى على توجيه الشكر والثناء على ما قدمه النيجيرى أجايى بمباراة الليلة ضد طلائع الجيش، وذلك بعدما سجل ثنائية الفريق فى المباراة الصعبة، التي أقيمت اليوم، حيث سجل الهدف الثانى في الوقت الضائع من المباراة.

وكتب بواليا عبر تويتر: "شكرا لك يا أبو خالد"، وذلك في تعليقه على الصورة الذى نشرها للمهاجم النيجيري والتي جاءت بعد تسجيل هدف الفوز.



بواليا على تويتر

جدير بالذكر أن أجايى نجح فى كسر الصيام التهديفى مع الأهلى لمدة وصلت إلى 144 يوما مع القلعة الحمراء، عقب تسجيله ثنائية في فوز فريقه على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ونجح النيجيري أجايي فى الدقيقة 32 في إدراك هدف التعادل للمارد الأحمر من رأسية متقنة لم يتمكن محمد بسام حارس طلائع الجيش من صدها، كما تكفل بنفسه فى احراز الهدف الثانى للمارد الأحمر في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

جدير بالذكر أن آخر هدف سجله المهاجم النيجيرى بالدوري المصري، كان في الموسم الماضي يوم 7 أكتوبر من العام الماضى، ورفع الأهلى بهذا الفوز رصيده إلى 24 نقطة ويرتقى لوصافة الدورى، ولديه أربع مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 12 نقطة فى المركز الخامس عشر ولديه مباراة مؤجلة.