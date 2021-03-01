شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المستشار سعد زغلول عم الفنان الراحل عزت أبو عوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل، المستشار سعد زغلول أبو عوف، عم الفنان الراحل عزت أبو عوف والفنانة مها أبو عوف.

وأعلن نبيل علي ماهر، زوج الفنانة ميرفت أبو عوف، خبر الوفاة عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، المستشار سعد زغلول أبو عوف عم زوجتي في ذمة الله".





الفنان عزت أبو عوف لقّبه زملاؤه بـ"البرنس" و"جنتل السينما" و"أخو البنات"، وأسس فرقته "4M" عام 1979 بعد انهيار فرقة Black Coats واعتمد أبو عوف على العنصر النسائي في فرقته بانضمام شقيقاته معه، وقدموا 8 ألبومات أشهرها "جنون الديسكو"، و"الليلة الكبيرة"، وعُرفوا بأغاني انتشرت وقتها مثل "طرزان" و"ماما زمانها جاية"، و"شبان الأيام دي".

في بداية التسعينات اتجه عزت أبو عوف إلى التمثيل وكانت بدايته مع المخرج خيري بشارة في فيلم "آيس كريم في جليم" مع "عمرو دياب" و"حسين الإمام" و"سيمون".

تزوج عزت أبو عوف من السيدة "فاطيما" التي تعرف عليها عندما كانت في الـ 15 من عمرها وقال في لقاء له إنها كانت تشبه الملاك وعانت معه كثيرا لأنه متقلب المزاج ولم تشتكي يوما خلال الـ 37 عاما فترة زواجهما، وقد شعر بحزن كبير بعد رحيلها.

ورحل عزت أبو عوف عن عالمنا فى الأول من يوليو عام 2019 بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 71 عاما، حيث كان يعانى بشكل كبير من مشاكل في الكبد والقلب، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة ودفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين، وذلك بحضور أسرته ومجموعة من نجوم الفن ومحبيه.