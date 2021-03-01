شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدة الراحلة أحلام الجريتلى: توفيت بسبب أزمة قلبية و"كانت أمس بتصور مسلسل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت "دعاء" مساعدة الفنانة الكبيرة أحلام الجريتلى تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة الراحلة، والتى رحلت منذ قليل عن عالمنا داخل منزلها.

وقالت دعاء فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، إن الفنانة أحلام الجريتلى ليس لها أبناء وهى تعتبرنى ابنتها وأعيش معها بالمنزل كما انى المساعدة الخاصة بها، وهى متزوجة ولكنها لم تنجب وزوجها فى حالة انهيار حاليا ولا يستطيع الحديث مع أحد.

وأضافت دعاء، الفنانة أحلام الجريتلى كانت أمس تصور أحد المسلسلات التليفزيونية التى ستعرض فى شهر رمضان المقبل، وكانت بصحة جيدة واليوم أغمى عليها فجأة بعد العشاء، واستدعينا الطبيب ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وأكد أن الوفاة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

كشف الفنان عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية، عن موعد تشييع جثمان الفنانة أحلام الجريتلى، حيث قال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن وفاة الفنانة أحلام الجريتلى طبيعية وسيتم تشييع الجثمان غدًا من منزل العائلة بمنيل شيحة ودفنها فى مقابر العائلة آل حسونة بالعباسية".

كانت نقابة المهن التمثيلية أعلنت وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلى قبل قليل عن عمر يناهز 73 عاما، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة حتى الآن، كما نشر الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية عبر صفحة النقابة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنانة أحلام الجريتلى، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

وظهرت الفنانة أحلام الجريتلى، ضيفة شرف فى مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر، وكان آخر أعمالها مسلسل "البرنس" الذى عرض رمضان الماضى وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.