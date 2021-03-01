شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان أحلام الجريتلي من منزل العائلة بمنيل شيحة ودفنها بالعباسية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية، عن موعد تشييع جثمان الفنانة أحلام الجريتلي، حيث قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن وفاة الفنانة أحلام الجريتلي طبيعية وسيتم تشييع الجثمان غدًا من منزل العائلة بمنيل شيحة ودفنها في مقابر العائلة آل حسونة بالعباسية".



الفنانة احلام الجريتلي

كانت نقابة المهن التمثيلية أعلنت وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلى قبل قليل عن عمر يناهز 73 عاما، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة حتى الآن، كما نشر الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية عبر صفحة النقابة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنانة أحلام الجريتلي، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".



احلام الجريتلي

وظهرت الفنانة أحلام الجريتلى، ضيفة شرف في مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر، وكان آخر أعمالها مسلسل "البرنس" الذى عرض رمضان الماضى وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.