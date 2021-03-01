شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلى عن عمر يناهز 73 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلى قبل قليل عن عمر يناهز 73 عاما، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة حتى الآن، كما نشر الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية عبر صفحة النقابة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنانة أحلام الجريتلي، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

وكان آخر أعمال الفنانة أحلام الجريتلى، مسلسل لؤلؤ حيث ظهرت ضيفة شرف في المسلسل، وقدمت في رمضان الماضي مسلسل "البرنس" وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.