عبير نعمة: جسدت معاناتي مع الإجهاض بأغنية وتعاون جديد مع مروان خوري قريبًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الفنانة اللبنانية عبير نعمة في مداخلة مباشرة عبر تقنية “زووم” مع الإعلامي باسل محرز في برنامج المختار أن كليب أغنيتها الأخيرة “فلّوا” كان تحية لكل امرأة عانت من الفقدان وتعايشت معه بصمت.

وأضافت أن الفيديو روى حكاية خمس نساء لكل منهن معاناتها الخاصة مع غياب عزيز عليها، ونعمة هي واحدة منهن كونها عانت من الخسارة خلال تجربتها المريرة والمؤلمة مع الإجهاض الذي تكرر لأكثر من مرة بعد مراحل متقدمة من الحمل، وأكدت عبير أن الكثير من النساء اللاتي مررن بظروف مشابهة عانين من النظرة المجتمعية تجاه المرأة التي تتعرض للإجهاض وربط الموضوع بالأنوثة والخصوبة وغيرها من المفاهيم التي أجبرت الكثير من الأسر على إخفاء هكذا حالات مايزيد من وطأة الألم والمعاناة.

وكانت حصدت أغنية “فلوا” على أكثر من مليوني مشاهدة على يوتيوب منذ صدورها في يوم عيد الحب.

من جانب آخر كشفت عبير عبر المدينة اف ام أن البومها الجديد يتضمن 8 أغنيات تصدر تباعاً ومن بينها تعاون جديد على صعيد الكلام واللحن مع الفنان مروان خوري الذي سبق وقدم لها أغنية “وينك” من ألبوم سابق.