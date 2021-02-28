حمدي الميرغني ابن ليلى علوي في “ماما حامل”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: تعود النجمة المصرية ليلى علوي إلى شاشة السينما في موسم أفلام عيد الفطر المقبل، بفيلم كوميدي بعنوان (ماما حامل)، يجمعها مع نجوم الكوميديا في مصر.

ويشارك ليلى بطولة الفيلم، النجوم، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، محمد ثروت، سامي مغاوري، هدى المفتي، ونانسي صلاح.

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعي كوميدي، حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل في عمله الذي يتولى إدارته الفنان سامى مغاوري، وتتوالى الأحداث.

والمثير في أحداث الفيلم، كم المواقف والإفيهات الكوميدية التي يطلقها حمدي الميرغني ومحمد سلام، نجلا ليلى علوي وبيومي فؤاد في الفيلم، عندما يعلمان بأن والدتهما في الفيلم (حامل).

وكان آخر ظهور سينمائي لليلى علوي قبل خمس سنوات في فيلم (الخضرة والماء والوجه الحسن).

وكانت ليلى قد انتهت قبل عدة أشهر من تصوير فيلم آخر، هو «التاريخ السري لكوثر»، من تأليف وإخراج محمد أمين، ويشارك معها في بطولته زينة، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، وعبدالرحيم حسن، ولم تحدد الشركة المنتجة موعداً لعرضه حتى الآن.