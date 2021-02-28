باكستانية تثير الجدل والسبب.. نجمة بوليوود آشواريا راي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صور فتاة باكستانية بسبب تشابهها الشديد مع نجمة بوليوود وملكة جمال العالم آشواريا راي، وتسببت في جدل كبير على موقع (انستغرام).

وجذبت الفتاة الباكستانية التي تُدعى آمنة عمران المقيمة بالولايات المتحدة الأميركية رواد (انستغرام)، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورها، إذ لاحظ العديد مدى الشبه الكبير بينها وبين النجمة الهندية البالغة من العمر 47 عاماً.

وظن بعض المستخدمين، للوهلة الأولى، أن الصورة المنتشرة لآمنة تعود للنجمة الهندية، كذلك، أبدى الكثير من المتابعين إعجابهم بالشابة الباكستانية وبشخصيتها، وهوالأمر الذي أبهر محبي النجمة الهندية آشواريا راي، بعدما قام المصور الهندي الشهير Viral Bhayani Lefts، بنشر صورة تجمع بين الجميلتين، مما ترك المتابعين في حيرة من أمرهم حول هوية النجمة الحقيقية.

في الوقت نفسه، شعر عدد من المتابعين بالرهبة من تشابههما الكبير، لكن البعض اعتقد أنه بفضل عمليات التجميل أصبحت تلك الفتاة الباكستانية تشبه نجمة بوليوود.

في ردها على المنشور، شكرت آمنة المعجبين الذين أكدوا مدى جمالها وتشابهها مع النجمة آشواريا، بينما نفت أيضاً وبشدة شائعات خضوعها لجراحات تجميلية.

وكتبت آمنة: «شكراً لكم جميعاً.. شاكرة لكم على كل هذا الحب والإيجابية واللطف.. أقدم للجميع الكثير من الحب».