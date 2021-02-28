معين شريف يغني تتر “الكندوش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد أن غنى سلسلة من شارات الأعمال الدرامية بصوته الجميل، يقدم الفنان اللبناني معين شريف تتر مسلسل “الكندوش”، المقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني 2021.

ونشرت النجمة السورية سلاف فواخرجي صورة تجمعها بمعين شريف خلال تسجيل الأغنية، مشوقة الجمهور للعمل الدرامي الذي تشارك في بطولته إلى جانب نخبة من النجوم والنجمات.

وعلقت سلاف قائلة: “بعدك متل ما أنت، هي الغنية كانت ماما تهديني ياها، وصارت غنيتنا هي وأنا، وعلى طول كانت ترجع تقلي ياها لتأكد عليي إني بعدي متل ما أنا وهيك لازم أبقى”.

وتابعت: “وأنت متل ما أنت يا معين.. طيب وأصيل ومحب، شرفتنا بغناء شارة المسلسل بأجمل ما يمكن ونورتنا.. والشام دايماً بتجمعنا”.

ويصور مسلسل “الكندوش” المؤلف من 60 حلقة، البيئة الشامية خلال حقبة الثلاثينات وما قبلها، وهو من إخراج سمير حسين، و يضم نخبة من الممثلين، ومنهم سامية الجزائري وصباح الجزائري وأيمن زيدان وسلاف فواخرجي وشكران مرتجى وكندة حنا وفايز قزق وزهير عبدالكريم وغيرهم.