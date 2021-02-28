بعد اتهامه بالتنمر.. هوانغ هيون جين يقدم اعتذاراً بخط يده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تصدر هوانغ هيون جين مغني فرقة (ستراي كيدز) الكورية الأخبار مؤخراً، بعد انتشار اتهامات ضده بالتنمر، وسط الموجة الكبيرة التي تعرض لها العديد من نجوم موسيقى (الكي بوب).

وبعد تجنبه الأضواء لفترة قصيرة وعدم تعليقه على الأمر، أثار هوانغ (20 عاماً) الجدل بنشره اعتذاراً بخط يده على (انستغرام) يوم الجمعة الماضي.

أراد هوانغ التحدث إلى معجبيه المحبطين وضحاياه المزعومين، وأشار في اعتذاره إلى أنه آنذاك، لم يعرف كيف يكون (مراعياً) وأنه قد يكون أذى مشاعر آخرين من دون قصد.

ووفقاً لمجلة (كوريا بوو)، نشر هوانغ خطاباً مكتوباً بخط يده، وقال: «مرحباً، أنا هيون جين من فرقة ستراي كيدز. في البداية، أود الاعتذار لكل من أسأت إليه بطريقة تحدثي وأسلوبي أثناء مرحلة الدراسة، فبإعادة النظر إلى أسلوبي آنذاك، لم أعلم أي شيء بصورة أفضل مما أعلم الآن، أشعر بالخزي مما فعلته، فليس هناك أي مبرر».

وأضاف: «لم أعلم كيف أراعي طريقة كلامي وتصرفي، وأدرك الآن أنني جرحت مشاعر آخرين، أعتذر للغاية بشأن أفعالي. أعلم أنه يستحيل غفران حقيقة أنني أذيت أشخاصاً بطرق لا رجعة فيها، سواء كان ذلك عن قصد أم عن غير قصد. أعي أيضاً أن اعتذاري وتقبله لن يمحي أخطاء الماضي، ولذلك سأستمر في إعادة النظر في أخطائي».

كما تابع هوانغ كلماته الصريحة كاشفاً بأنه التقى أحد أصحاب الإتهامات بالتنمر، وقال: «أود أن أشكر أولئك الذين وافقوا على مقابلتي وسماعي، فأنا ممتن للغاية لتمكني من الاعتذار شخصياً ومن خلال هذه الرسالة أيضاً».

وأنهى هوانغ خطابه قائلاً: «وإذا كان هناك أي شخص آخر شعر بالإهانة بسبب تصرفاتي السابقة ولم أتمكن من مقابلته شخصياً، آمل أن تعرب هذه الرسالة عن اعتذاري الشديد. آسف للغاية لأنني خذلت أولئك الذين دعموني منكم».

وحظي خطاب هوانغ بتفاعل كبير بين متابعيه، إذ تعاطف معه الكثيرون وعلق أحد المتابعين: «فلتكن قوياً عزيزي، أحبك»، وقال آخر: «لن نذهب لأي مكان»، كما تابعت التعليقات: «أنت رائع كما أنت» و«سنظل ندعمك».

بينما ألقى أحد المتابعين باللوم بشأن ما حدث على شركة JYP Entertainment المسؤولة عن الفرقة، وقال إنها لا تحمي أفراد الفرقة ولم تتخذ أي إجراء قانوني ضد الإتهامات، وما حدث يمكن أن يحدث مجدداً.

ويأتي اعتذار هوانغ العلني عقب اصدار الشركة بياناً صرحت فيه، بالتقاء النجم صاحب أحد اتهامات التنمر واعتذاره رسمياً له، من دون الكشف عن هوية ذلك الشخص أو تفاصيل عن اللقاء، وقالت: «نود شكر كل من ساهم في حل سوء التفاهم ذلك مع هوانغ وتقبل اعتذاره ودعم مستقبله، لقد تعهد هوانغ بعيش حياة صالحة وسنبذل قصارى جهدنا لتوجيه فنانينا إلى هذا الطريق».

وأنهت الشركة البيان قائلة: «نطلب منكم الامتناع عن نشر إشاعات وتكهنات كاذبة، وسنبذل قصارى جهدنا لنكون أكثر حرصاً فيما يتعلق بالتعامل مع المتدربين والفنانين».