هل يشير خاتم ميغان ماركل إلى جنس طفلها المقبل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: فور إعلان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن حملها الثاني، تساءل الكثير من المعجبين والمتابعين حول العالم عن جنس الجنين.

وبعد الظهور الأول لـ(دوق ودوقة ساسكس)، في حدث Spotify’s Stream On انهالت التكهنات من قبل المتابعين على جنس مولود الأمير هاري وميغان ماركل.

وخلال اللقاء، تألقت ميغان بفستان أبيض أنيق من Oscar de la Renta مطرز بأوراق الشجر تحمل اللونين الذهبي والزينى تبلغ قيمته 3490 دولاراً.

وأكملت ميغان إطلالتها بشعر ويفي مموج بشكل ساحر، كما ارتدت الأم المنتظرة خاتماً وردياً من حجر الياقوت تبلغ قيمته 1346 دولار، وضعته في إصبعها الأوسط من يدها اليمنى، ما تسبب في ضجة كبيرة من المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التكهنات على أن جنس مولود هاري وميغان هو أنثى، وأن آرتشي سيصبح لديه شقيقة في الأشهر القليلة المقبلة.

وما زاد من تكهنات المتابعين هو أن هذا الظهور العلني للثنائي، هو الأول بعد الإعلان عن حمل ميغان، كما أن حساب (انستغرام) الرسمي للثنائي كان قد أشار إلى أن ميغان ستضع هذا الخاتم في المقابلة.

وعلق أحد مستخدمي منصة (انستغرام): «خاتم وردي من حجر الياقوت.. وردي يبدو أنها فتاة»، وكتب آخر: «اسمح لي أن أكون ثاني من يقول إنهم سينجبون طفلة».

تجدر الإشارة إلى أن الثنائي هاري وميغان ماركل، قد أعلنا انتظارهما طفلهما الثاني قائلين: «يمكننا أن نؤكد أن آرتشي سيكون أخاً كبيراً.. نحن في غاية السعادة وبإنتظار الطفل الثاني».

تأتي هذه الأخبار بعد أشهر فقط من كشف ميغان عن تعرضها للإجهاض في يوليو من العام الماضي، حيث وصفته بـ(الحزن الذي لا يطاق) في مقال كتبته لصحيفة نيويورك تايمز.