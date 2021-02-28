محمد هنيدي يعلن موعد عرض “الأنس والنمس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: شوق الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي الجمهور، لأحدث أفلامه «الأنس والنمس».

ونشر هنيدي بوستر الفيلم على صفحته الرسمية على (تويتر)، وغرد قائلاً: «الإنس والنمس.. خبوا عيالكوا، النمس جالكوا».

وكان هنيدي قد حدد موعد عرض الفيلم في حواره التلفزيوني مع الفنان أمير كرارة، في برنامجه (سهرانين)، قائلاً: «الفيلم جهز، إن شاء الله راح ينعرض في موسم أفلام عيد الفطر».

ويشترك مع هنيدي في بطولة الفيلم، النجوم: منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا إجلال ماهر، سليمان عيد وشريف الدسوقي، وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

ويؤدي فيه هنيدي دور موظف بسيط، يعاني المتاعب بسبب مهنة والده، ويعيش في قصة حب تواجه تحديات طريفة، وتدور أحداث الفيلم التي يفترض أن تكون مرعبة، في إطار كوميدي، بحسب ما بدا في إعلان ترويجي للفيلم، نشره هنيدي عبر حسابه الرسمي على (فيسبوك)، ورصد مواجهة بينه وبين (زومبي).