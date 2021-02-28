الأمير هاري يختار هذا الممثل لتأدية دوره في مسلسل The Crown

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: على الرغم من تعرض سلسلة مسلسلThe Crown ‎ للكثير من الانتقادات، بسبب تصويره غير الدقيق للعائلة المالكة، إلا أن الأمير هاري يختلف مع النقاد، وكشف عن اسم الممثل الذي يود أن يراه يلعب دوره.

في مقابلة مع المذيع جيمس كوردن في برنامج (ذا ليت ليت شو)، دافع الأمير هاري عن المسلسل ووصفه بالخيالي.

وقال: «إنه خيالي، لكنه مبني إلى حد ما على الحقيقة، لذلك فهو بالطبع ليس دقيقاً، ولكنه يوضح فكرة تقريبية عن ضغوط وضع الواجب والخدمة قبل الأسرة وكل شيء آخر».

وأعرب الأمير هاري عن تأييده للمسلسل، وقال: «أشعر بارتياح أكثر بكثير عند رؤية مسلسل ذا كراون، مقارنة برؤية القصص المكتوبة عن عائلتي أو زوجتي».

وشرح: «هذا المسلسل خيالي، ولكل مشاهد حرية تصديقه أو لا، في حين تتدعي تقارير صحافية إنها الحقيقة، وهذا ما أعارضه».

وعندما سُئل عمن يعتقد أنه يجب أن يلعب دوره في المسلسل، قال هاري إن الممثل داميان لويس هو الأنسب لذلك على الرغم من أن الممثل أكبر منه بـ 14 عاماً.

ورد الممثل كوردين على اقتراح هاري مازحاً: «داميان لويس يلعب دورك وأنا ألعب دور الأمير وليام، هذا هو الإختيار المناسب»، وأجاب هاري: «ليس اختياراً رائعاً، ولكنه اختيار».

يذكر أن داميان لويس (50 عاماً) هو ممثل ومنتج بريطاني شهير، معروف بدور البطولة في مسلسل (هوم لاند) الذي فاز عنه بجائزتي (ايمي ورود) و(غولدن غلوب).