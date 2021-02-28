وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الأحد، وفاة الفنانة المصرية القديرة أحلام الجريتلي عن عمر يناهز 70 عاماً.

كما كتب الفنان عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية عبر صفحة النقابة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنانة أحلام الجريتلي، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان"، وفقاً لصحف محلية مصرية.



وكان آخر أعمال الفنانة أحلام الجريتلى، مسلسل "لؤلؤ" حيث ظهرت ضيفة شرف في المسلسل، كما قدمن في رمضان الماضي مسلسل "البرنس".