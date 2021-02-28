شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائي ينعى الفنان الكبير يوسف شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مهرجان الإسكندرية السينمائي الفنان الكبير يوسف شعبان، حيث قال في بيان: في 21 سبتمبر 2016 وعلي خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية وقف الفنان الكبير يوسف شعبان في لحظة لم تتكرر لتكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والي جواره تقف النجمة الكبيرة يسرا التي أطلق اسمها علي تلك الدورة".

يوسف شعبان

وأضاف البيان، "رغم فرحته بالتكريم إلا أن علامات الحزن والأسي كست نبرات صوته وهو يقول أنا كنت نسيت أنا بشتغل أيه فمنذ سنوات لم يطرق أحد بابي حتي نسيت المهنة التي أفنيت عمري في محرابها، وانسابت دمعة حزينة فوق جبينه، حتي ضجت القاعة بالتصفيق لفنان كبير طالما أسعدهم بأعماله في السينما والمسرح والتليفزيون"

واستكمل البيان، "اليوم تنعي الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط للأمة العربية والشعب المصري النجم الكبير بعد رحلة عطاء تجاوزت الستين عاما رحم الله الفنان الكبير بقدر ماقدم لبلده وأمته وبقدر ما اسعدنا بأعماله الخالدة".