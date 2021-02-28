شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود: يوسف شعبان علامة بارزة فى تاريخ الفن المصرى والعربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم، وذلك من خلال بيان حيث قالت إن يوسف رحل بعد رحلة عطاء فني طويلة، كان خلالها واحدًا من أهم فنانين جيله، وظل محافظًا على مستواه، فنجح في تقديم الكثير جدًا من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

وأضافت "أبو السعود" أن الفنان يوسف شعبان، كان بارعًا في ترك بصماته الخاصة، ليس فقط في أعماله، ولكنه جعل بصماته علامة بارزة في تاريخ الفن المصري والعربي بأكمله، رحم الله الفنان الكبير يوسف شعبان.

الفنان الكبير يوسف شعبان رحل عن عالمنا عصر اليوم الأحد، بعد معاناة مع فيروس كورونا، داخل مستشفى العجوز عن عمر يناهز 90 عامًا، بعد أن تدهورت حالته الصحية وتم نقله للعناية المركزة.

وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عددًا من الأدوار المهمة في مشواره الفني، حيث تعتبر هذه الأدوار علامات في مشوار النجم الراحل، كما قدم عددا من الشخصيات التي لا تنسى وسوف تظل في ذاكرة كل محبيه.

يوسف شعبان ولد في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية، وهو في السنة الثالثة؛ لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج فيه عام 1962.