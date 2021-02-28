شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال يدعم شقيقه ياسر ببوستر "ضل راجل" من إنتاج سينرجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان رامز جلال على تهنئة شقيقه الفنان ياسر جلال، من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، حيث نشر بوستر مسلسل "ضل راجل"، والذى يخوض به ياسر جلال سباق دراما رمضان القادم، في عمل من إنتاج شركة سينرجى، وكتب رسالة له هنأه فيها قائلاً: " بسم الله ما شاء الله، ألف ألف مبروك يا أخويا الغالى، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

وما أن نشر الصورة حتى انهالت عليه التعليقات ممن حرصوا على تهنئة ياسر جلال بالعمل، مؤكدين اشتياقهم لطرح العمل خلال موسم دراما رمضان المقبل خاصة مع نجاح ياسر جلال خلال السنوات الأخيرة بأن يكون عنصرا أساسيا ضمن الدراما الرمضانية بتقديمه وجبة دسمة كل عام بواسطة أعمال مهمة لاقت إقبالاً جماهيرياً عليها.



رامز جلال على انستجرام

وكان آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان الماضى، والذى تعاون فيه مع شركة سينرجى أيضاً، وشارك فى بطولته مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ورياض الخولى وليلى احمد زاهر ومحمود حافظ ومها نصار وعهدى صادق وأحمد جمال سعيد وضياء عبد الخالق وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.



بوستر ضل راجل

جدير بالذكر أن الأستاذ تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كان طرح البوستر الأول لمسلسل "ضل راجل"، قبل أيام من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك.