شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب تطرح أحدث كليباتها "كفاية".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة نسمة محجوب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "كفاية"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أمير هداية، والتي تعد الأغنية الثانية من "ميني ألبوم" يتم طرحه بشكل متتابع.

وكانت نسمة محجوب تعاقدت على طرح ميني ألبوم جديد، يضم 5 أغنيات، وهى "كفاية، ويا غاوي هروب، وعابر سبيل، وخصوصاً راجل"، فضلاً عن أغنية "كل شمس ولها ظل" والتي تم طرحها مؤخرا من كلمات عادل العش، وألحان وتوزيع ساري هاني.

ويشار إلى أن المطربة نسمة محجوب، استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في مدة قصيرة، وشاركت في النسخة العربية لفيلم ديزني "ملكة الثلج" في دور إلسا حوارًا وغناءً، وتعتبر أول تجربة لها في الدبلجة، كما قامت بتقديم مشروع تخرج عبارة عن تمصير لمسرحية البؤساء، وقامت بعرض المسرحية في العديد من الولايات الأمريكية، كما قدمت نسمة مسرحية جديدة على مسرح الفن بعنوان "دنيا حبيبتى" مع الفنان القدير كمال ابورية والفنان رضا ادريس والفنان سيد جبر وكوكبة من نجوم المعهد.