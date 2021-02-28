شكرا لقرائتكم خبر عن البزاوى وأشرف عبد الباقى وإدوارد ينعون يوسف شعبان: "رحل الأستاذ وعاش محسن ممتاز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى كل من الفنان محمود البزاوى والفنان نبيل الحلفاوى والفنان إدوارد النجم الكبير يوسف شعبان الذي توفي اليوم الأحد، عن عمر 90 عامًا، متأثرًا بفيروس كورونا.

وغرد محمود البزاوى، قائلاً: "رحل الأستاذ يوسف شعبان وعاش محسن ممتاز رحل الفنان وعاش رمز من رموز الوطنية المصرية".

وكتب نبيل الحلفاوى: "البقاء لله.. والحمد لله الذي لطف به ولم يطل عذابه رحلة ممتدة من شبرا إلى كل أنحاء الوطن العربي ظل خلالها يمتعنا بأعماله ورحل يوسف شعبان ومعنا سيبقى سلامة فراويلة وحافظ رضوان ووهبي السوالمي ومحسن ممتاز وغيرهم أحياء من جيل إلى جيل رحمه الله وخالص الدعاء والعزاء لأسرته ومحبيه.



محمود البزاوى ونبيل الحلفاوى ينعيان يوسف شعبان

أما إدوارد، كتب: "وداعًا الفنان القدير يوسف شعبان ربنا يرحمك ويصبر أهلك وجمهورك على فراقك خالص التعازى"، وقال الفنان أشرف عبد الباقى:" الفنان القدير وسف شعبان في ذمة الله ربنا يرحمه و يغفرله".



إدوارد ينعى يوسف شعبان



أشرف عبد الباقى ينعى يوسف شعبان

وتوفى اليوم الأحد، الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر 90 عاما داخل مستشفى العجوزة متأثرًا بفيروس كورونا، وكان الفنان الكبير يوسف شعبان قد أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضى، ودخل على أثرها أحد مستشفيات المهندسين، وبعدما تدهورت حالته الصحية، تم نقله للعناية المركزة بمستشفى العجوزة.