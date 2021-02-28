شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس مكي: حالة أحمد شقيقى مستقرة ويعود للنشاط الفنى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة إيناس مكي شقيقة الفنان أحمد مكي، عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا قائلة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن حالته الآن مستقرة وجيدة، ويخضع لبروتوكول العلاج، والحمد الله عدي أسبوع وخلال أيام قليلة يعود لنشاطه الفني.



احمد مكي

وأصيب مؤخرًا النجم احمد مكي بفيروس كورونا، وبدأ على الفور فى عزل نفسه بمنزله، وتلقى بروتوكول العلاج، وبسبب هذا الفيروس قد تتأجل باقى مشاهده فى مسلسل "الاختيار 2" المقرر طرحه خلال السباق الرمضانى المقبل، من بطولته هو والنجم كريم عبد العزيز.



النجم احمد مكي

وواصل النجم احمد مكي في الآونة الأخيرة، تصوير مشاهده فى مسلسل "الاختيار 2"، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويشارك فى بطولة العمل النجم كريم عبد العزيز والنجم إياد نصار، ويجسد احمد مكي دورا جديدا عليه فى الدراما ويبتعد عن الكوميديا من خلال هذا المسلسل.



الفنان احمد مكي

وحاول مخرج العمل بيتر ميمى تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي تحتوى على الأكشن، ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكرعبد اللطيف ورياض الخولى، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.