شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وشريف منير وأحمد السقا وإسعاد يونس ينعون يوسف شعبان: وداعا يا أستاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجوم شريف منير ويسرا وأحمد السقا وإسعاد يونس، الفنان الكبير يوسف شعبان الذي توفي اليوم الأحد عن عمر ناهز 90 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت الفنانة يسرا صورة تجمعها بالنجم الراحل يوسف شعبان عبر انستجرام، ناعية: "إنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء في وفاة الأستاذ والفنان والصديق الفنان القدير يوسف شعبان كان وسيظل قيمة كبيرة للفن.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم العائلة الصبر والسلوان".



يسرا عبر انستجرام

وقال الفنان شريف منير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، ناعيًا الفنان القدير يوسف شعبان، قائلا :"وداعاً يا أستاذ . كان لي عظيم الشرف إني أقف أمثل مع حضرتك".



شريف منير عبر انستجرام

من جانبه، شارك الفنان أحمد السقا جمهوره عبر فيسبوك، صورة للفنان يوسف شعبان معلقا: "رحم الله الفنان القدير يوسف شعبان"، بينما كتبت الفنانة إسعاد يونس، قائلة :"وداعا للصديق الغالي يوسف شعبان".



السقا عبر فيسبوك



إسعاد يونس عبر تويتر

كما كتبت الفنانة روجينا، عبر حسابها الشخصي على انستجرام قائلة :" إنا لله وإنا الية راجعون، الفنان والأنسان والصديق يوسف شعبان في ذمة الله ربنا يرحمة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته خالص التعازي لأسرته ربنا يصبركم اسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".